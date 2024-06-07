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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин назвал условие поставок дальнобойного оружия другим странам

Путин: Россия оставляет за собой право поставок дальнобойного оружия
Сюжет
ПМЭФ-2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия сейчас не поставляет дальнобойное оружие другим странам, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию вел РБК.

Но Москва оставляет за собой право продавать партнерам такую военную технику, отметил российский президент. «Тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера», — уточнил он.

Поставки дальнобойного оружия Москвой станут зеркальным ответом на отправку западного оружия на Украину, отметил Путин. Однако поставки сопряжены с целым рядом обстоятельств и будут возможны «не завтра», добавил президент.

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Политика
Владимир Путин

ПМЭФ проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Деловая программа поделена на четыре тематических блока: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

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Владимир Путин Дальнобойное оружие ПМЭФ
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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