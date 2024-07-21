Минобороны сообщило о взятии в плен в Красногоровке украинских военных
Российские военные взяли в плен группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма одного из районов Красногоровки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Позиции ВСУ были расположены в многоэтажках, здания зачищали бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки российских войск. Украинские солдаты сдались в плен в результате штурмовых действий.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группы войск занимают более выгодные рубежи в населенных пунктах в ДНР, в том числе в Красногоровке.
Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что в российском плену находятся 6465 украинских военнослужащих, в украинском — 1348.
17 июля Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «95 на 95». В качестве посредника при обмене в очередной раз выступили Объединенные Арабские Эмираты. На следующий день, 18 июля, освобожденные российские военные прибыли в Москву. В столице они должны пройти лечение и реабилитацию в военных медицинских учреждениях.
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