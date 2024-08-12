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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные отразили семь атак ВСУ в Курской области

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Военная операция на Украине

Российские военнослужащие отразили семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки, Коренево Курской области», — доложило Минобороны.

В районе Каучука военные пресекли попытку прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь России. В ходе операции уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 бронированных машин и 14 пикапов, которые использовала украинская армия.

Всего за сутки потери ВСУ составили до 260 военных и 31 единицы бронетехники.

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Теги
Украина Минобороны Курская область российские военные ВСУ
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