Российские военные отразили семь атак ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие отразили семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки, Коренево Курской области», — доложило Минобороны.
В районе Каучука военные пресекли попытку прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь России. В ходе операции уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 бронированных машин и 14 пикапов, которые использовала украинская армия.
Всего за сутки потери ВСУ составили до 260 военных и 31 единицы бронетехники.
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