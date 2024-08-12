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Военная операция на Украине ,  
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Смирнов заявил о диверсионных группах, действующих в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Алексей Смирнов (на экране)
Владимир Путин и Алексей Смирнов (на экране) (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Диверсионные группы с российскими документами действуют в приграничных районах Курской области, доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину на совещании в понедельник.

«Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, Москва тут помогла», — сказал Смирнов.

По словам главы региона, сегодня под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 28 населенных пунктов Курской области, там остались около 2 тыс. человек, о судьбе которых российским властям неизвестно. Украинские силы зашли вглубь области на 12 км.

Смирнов также отметил, что атаки ракетами и дронами увеличились «в разы» в последние дни: в сторону области было направлено 194 снаряда, из них 147 сбито. В результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадали 121, в том числе десять детей, рассказал он.

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Политика
Владимир Путин

Путин провел совещание в своей резиденции в Ново-Огарево 12 августа. В нем участвовали члены Совета безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения. Также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Путин счел действия Украины «масштабной провокацией». В российском МИДе обещали жесткий ответ.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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