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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Сюжет
Военная операция на Украине
Это обеспечение войск современным оружием, применение новых тактик ведения боев, создание эффективной системы управления и совершенствование подготовки военных кадров, перечислил глава Минобороны на открытии форума «Армия-2024»
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: РБК)

Министр обороны Андрей Белоусов на открытии форума «Армия-2024» заявил, что достижение успеха в современных военных конфликтах возможно лишь при одновременном выполнении четырех основных условий, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Такими факторами успеха, по мнению главы ведомства, являются:

  • обеспечение войск современным оружием, в первую очередь высокоточным;
  • применение новых тактик ведения боев, в том числе с использованием беспилотников и роботизированных комплексов;
  • создание эффективной системы управления, включая использование искусственного интеллекта;
  • постоянное совершенствование подготовки военных кадров, прежде всего командного состава.

«Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником», — отметил министр.

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Политика
Андрей Белоусов

Белоусов, возглавивший Минобороны в мае этого года, среди приоритетных задач на посту перечислял оснащение участников боевых действий на Украине современными вооружениями, отработку новых форм ведения боевых действий, комплектование армии, социальную защиту военных и формирование гособоронзаказа. Он отмечал, что «все вопросы первоочередные, других просто нет». Глава Минобороны заверил, что все цели России на Украине «будут непременно достигнуты». «Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности», — утверждал он. Идет оптимизация работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки, говорил министр. Все попытки нанести стратегическое поражение России он счел бесперспективными.

Владимир Путин в июле предлагал «одномоментно, немедленно прекратить боевые действия» на условиях России — с выводом украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и отказом Киева от утраченных территорий и от вступления в НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский и Запад отвергли этот вариант.

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Андрей Белоусов Минобороны военный конфликт
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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