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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов анонсировал курсы вождения багги и квадроциклов в армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Квадроциклы востребованы для доставки боеприпасов и эвакуации раненых, отметил Белоусов. Министр посетил полигон в Ленинградском военном округе и проверил подготовку военных
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: mod_russia / Telegram)

Российских военных будут обучать управлению квадроциклами, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов, отвечая на вопрос одного из военнослужащих. Министр посетил полигон в Ленинградском военном округе, видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Основная задача как раз — в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги [небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью], квадроциклам. <...> Потому что они очень востребованы и для доставки боеприпасов, и довольствия, и эвакуации раненых», — сказал Белоусов.

Квадроциклы несколько лет назад начали приниматься на вооружение российской армии, например в 2015 году начались поставки мотовездеходов АМ-1, предназначенных для разведки и дозора, рейдовых и поисково-спасательных операций.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минобороны сообщало о применении квадроциклов в ходе военных действий на Украине. Например, в июле 2023 года ведомство рассказало, что расчеты ВДВ отбили атаки ВСУ на артемовском направлении. Десантники передвигались на квадроциклах с установленными противотанковыми ракетными комплексами «Корнет».

Во время посещения полигона Белоусов проверил, как военных готовят к управлению танками и беспилотниками, стрельбе из минометов, снайперской подготовке и т.д., сообщает Минобороны. Замминистра Юнус-Бек Евкуров заявил, что занятия организованы «с учетом особенностей применения противником образцов западного вооружения».

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Андрей Белоусов Минобороны полигон Юнус-Бек Евкуров Ленинградский военный округ
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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