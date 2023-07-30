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Число пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге выросло до 22

Власти: число пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге выросло до 22
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Военная операция на Украине
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram

При взрыве ракеты в Таганроге пострадали 22 человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, передает «РИА Новости». Ранее сообщалось о 16 пострадавших, жертв не было.

«По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок. В больнице остаются девять человек с травмами», — сказал он. Тюрин уточнил, что состояние всех, кто остался в больнице, оценивается как среднетяжелое.

Ракета упала в центре Таганрога около 16:00 28 июля. Взрыв произошел в районе Таганрогского художественного музея в центральном районе города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнял, что в результате были разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Ударной волной также выбило рамы в окнах и на балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

Российское Минобороны назвало причиной взрыва удар модифицированной зенитной ракетой комплекса С-200. Российская ПВО отразила атаку, на центр города упали обломки ракеты. Ведомство возложило на Киев ответственность за атаку. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). В центре Таганрога ввели режим ЧС.

Российская сторона обратилась в ООН и другие международные структуры в связи с ситуацией в Таганроге, говорила уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Омбудсмен заявила, что такие атаки подвергают опасности гражданское население. МИД призвал мировое сообщество осудить атаку и допустил применение «жестких ответных мер».

Теги
Ростовская область Таганрог пострадавшие ракета
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