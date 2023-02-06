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В Латвии начали изучать основания для лишения Авена гражданства

В МВД Латвии заявили об изучении оснований для лишения гражданства Петра Авена
Петр Авен
Петр Авен (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Спецслужбы Латвии изучают основания для возможного лишения гражданства миллиардера Петра Авена. Об этом агентству Bloomberg сообщил советник министра внутренних дел страны Андрес Вайварс. Органы безопасности пока не представили свои выводы, добавил он, отказавшись сообщить другие подробности.

Delfi отмечает, что весной 2022 года в Латвии приняли поправки в законодательство, которые позволяют лишать гражданства людей, которые оказывали какую-либо поддержку странам и лицам, совершившим действия, подрывающие или создающие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств.

В прошлом году занимавший пост министра юстиции Янис Борданс призывал тогдшнего главу МВД Кристапа Эклонса «не затягивать» рассмотрение вопроса о лишении Авена гражданства, указывает издание.

Материал дополняется. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Чернышова
Петр Авен Латвия
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