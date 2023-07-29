Байден признал своей внучкой девочку, из-за которой судились с его сыном

Нави Джоан Робертс (Фото: lundentownn_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент США Джо Байден публично признал, что у него есть еще одна внучка — Нави, дочь сына, Хантера, и жительницы Арканзаса Лунден Робертс. Об этом глава государства сообщил журналу People. До этого Байден говорил, что внуков у него шесть.

Девочке четыре года, полное имя — Нави Джоан Робертс. Она родилась в 2018 году. А спустя еще год мать Нави подала в суд иск с требованием о назначении алиментов. В 2019 году суд признал девочку дочерью Хантера Байдена на основании результатов ДНК-теста.

«Наш сын Хантер и мать Нави Лунден работают вместе, чтобы развивать отношения, которые отвечают интересам их дочери», — сказал Байден, добавив, что родители девочки стараются «максимально сохранить ее конфиденциальность в будущем».

В ответ на критику республиканцев из-за признания лишь шести внуков президент США заявил, что считает этот вопрос семейным, а не политическим. «Джилл (жена президента США. — РБК) и я хотим только лучшего для всех наших внуков, включая Нави», — заключил глава государства.

Судебное разбирательство Байдена-младшего и Робертс длилось четыре года. В 2020 году Хантер согласился выплатить Лунден все алименты, которые задолжал с ноября 2018-го, точную сумму журнал не называет.

В январе 2020 года, незадолго до того, как стороны пришли к соглашению, Робертс подала в суд ходатайство, в котором обвинила Байдена-младшего в игнорировании части судебных решений в рамках процесса. В 2021-м, после того как оно было заключено, женщина вновь направила «ходатайство о неуважении к суду». Робертс заявила, что Байден-младший скрывал доказательства по делу и игнорировал решения суда в ходе разбирательства. Кроме того, женщина потребовала от сына американского президента погасить все расходы на оплату услуг адвокатов.

Спор был урегулирован в минувшем июне. Суд постановил, что четырехлетняя Нави будет получать от отца ежемесячные денежные выплаты. Ей также полагается часть картин, которыми тот владеет. Робертс, со своей стороны, отказалась менять фамилию дочери на отцовскую.

Хантер Байден — отец еще четверых внуков американского президента: 29-летней Наоми. 22-летней Финнеган, 21-летней Мейси и трехлетнего Бо-младшего. У Джо Байдена есть еще два внука — 18 летняя Натали и 17-летний Роберт «Хантер» от умершего сына Бо.