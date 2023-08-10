Байден ответил на данные о его связях с Батуриной

Джо Байден ответил на данные о его деловых связях, в том числе с Еленой Батуриной

Президент США Джо Байден заявил, что «никогда ни с кем не говорил о бизнесе». Так он ответил на вопрос журналиста Fox News Питера Дуси о деловых связях Байдена и его сына Хантера. Слова американского лидера приводит The Hill.

«Есть свидетельство, в котором один из бывших деловых партнеров вашего сына утверждает, что вы много говорили с ними о делах», — обратился Дуси к Байдену на мероприятии в Белен (Нью-Мексико). «Я знал, что у вас будет паршивый вопрос», — ответил президент. Журналист переспросил: «Почему этот вопрос паршивый?». «Потому что это неправда», — заявил Байден.

Комитет по надзору Палаты представителей США обнародовал стенограмму беседы с Девоном Арчером, бывшим деловым партнером Хантера Байдена, который утверждал, что тот подключал своего отца, занимавшего на тот момент пост вице-президента, к громкой связи во время некоторых деловых встреч.

Материал дополняется