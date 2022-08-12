Минобороны Турции: с Украины вышли еще два судна, с 3050 и 60 тыс. т зерна

Украину покинули еще два судна с пшеницей и кукурузой

Черноморск покинуло судно Sormovsky, оно доставит 3050 т пшеницы в Турцию. Star Laura перевозит из Южного 60 тыс. т кукурузы, конечное место назначения — Иран. Украину с начала «зерновой сделки» уже покинули более 14 судов

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Еще два судна вышли из украинских портов Черноморск и Южный с зерном на экспорт: первое везет 3050 т пшеницы в турецкий Текирдаг, второе идет с 60 тыс. т кукурузы в Иран. Об этом сообщило в Twitter Минобороны Турции.

Черноморск покинуло судно Sormovsky по флагом Белиза, уточнило министерство. По данным VesselFinder, оно почти заполнено, так как способно перевозить не более 3,3 тыс. т полезного груза, отправилось из черноморского порта в 6:55 мск и движется в сторону Одессы.

Из Южного вышло судно Star Laura под флагом Маршалловых островов в 6:26 мск, предельная нагрузка — 82,2 тыс. т.

Накануне турецкое Минобороны сообщало, что Черноморск не смогло покинуть одно судно из-за погодных условий, название в ведомстве не уточнили.

9 августа Совместный координационный центр разрешил выход двух судов из Черноморска: MV Ocean Lion (с 64 720 т кукурузы) по направлению в Инчхон, Южная Корея, и MV Rahmi Yaggi (с 5300 т подсолнечного масла) в Стамбул. 8 августа украинские порты покинули суда Sakura (везет 11 тыс. т сои в Италию) и Arizona (с 48,5 тыс. т кукурузы в Турцию). К тому времени с момента заключения «зерновой сделки» Украину покинули десять судов.

Это соглашение Россия и Украина подписали отдельно друг от друга с Турцией и ООН 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины выступят в качестве наблюдателей для контроля за погрузкой. Договор предусматривает досмотр, чтобы исключить провоз военных грузов. Он заключен на три месяца с возможностью продления.

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Россия пообещала не пользоваться тем, что Украина разминировала порты для экспорта зерна, сообщал министр обороны Сергей Шойгу. «Россия взяла на себя обязательства, которые довольно ясно прописаны в этом документе», — подчеркнул он.