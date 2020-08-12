Порошенко потребовал от Минска прекратить насилие и провести новые выборы

Бывший президент Украины подчеркнул, что насилию и массовым репрессиям не место в современном мире. Он также призвал следить за Россией, которая, по его мнению, старается «покончить с белорусской независимостью»

Петр Порошенко (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Бывший президент Украины Петр Порошенко записал обращение к властям Белоруссии, в котором призвал немедленно прекратить насилие, освободить мирных участников протеста и провести досрочные выборы президента. Свое обращение Порошенко опубликовал в Facebook.

«...не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности. Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире», — заявил Порошенко.

По его мнению, Минск должен немедленно прекратить насилие в отношении своих граждан, а также одновременно не допускать провокаций и подстрекательств к насилию. Помимо этого Порошенко потребовал освободить политзаключенных и мирных участников протеста, а также установить диалог власти и общества. «Уважайте право на свободу СМИ и мнений, а также на бесперебойный доступ к всемирному интернету», — подчеркнул политик.

Кроме того, экс-президент Украины считает, что в Белоруссии необходимо провести новые досрочные выборы президента. На них должны присутствовать представители бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека, Совета Европы и ведущих международных организаций и структур. Это, считает Порошенко, будет способствовать доверию к избирательному процессу.