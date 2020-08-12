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Порошенко потребовал от Минска прекратить насилие и провести новые выборы

Бывший президент Украины подчеркнул, что насилию и массовым репрессиям не место в современном мире. Он также призвал следить за Россией, которая, по его мнению, старается «покончить с белорусской независимостью»
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Бывший президент Украины Петр Порошенко записал обращение к властям Белоруссии, в котором призвал немедленно прекратить насилие, освободить мирных участников протеста и провести досрочные выборы президента. Свое обращение Порошенко опубликовал в Facebook.

«...не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности. Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире», — заявил Порошенко.

По его мнению, Минск должен немедленно прекратить насилие в отношении своих граждан, а также одновременно не допускать провокаций и подстрекательств к насилию. Помимо этого Порошенко потребовал освободить политзаключенных и мирных участников протеста, а также установить диалог власти и общества. «Уважайте право на свободу СМИ и мнений, а также на бесперебойный доступ к всемирному интернету», — подчеркнул политик.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Кроме того, экс-президент Украины считает, что в Белоруссии необходимо провести новые досрочные выборы президента. На них должны присутствовать представители бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека, Совета Европы и ведущих международных организаций и структур. Это, считает Порошенко, будет способствовать доверию к избирательному процессу.

Часть своего обращения экс-президент посвятил России. Он призвал международное сообщество следить за «действиями российского агрессора, который только и ждет удобного случая, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью». Европа, по его мнению, должна думать и действовать в этой ситуации стратегически.

Бывший президент также заявил, что ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, ни Украине не нужна Белоруссия «как западная провинция Российской неоимперии». «Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерству Кремля», — подчеркнул Порошенко.

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В Минске протестующие попытались блокировать центральные улицы
Политика
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В начале недели верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал действия властей Белоруссии на митингах «непропорциональной и недопустимой жестокостью». В Германии заявили, что выборы не соответствовали минимальным демократическим стандартам. В Польше предложили провести чрезвычайный саммит ЕС, на котором можно будет обсудить ситуацию в Белоруссии.

Протесты в стране начались после окончания голосования на президентских выборах и объявления официальных предварительных результатов. Согласно информации ЦИК, более 80% голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко, его основной конкурент — Светлана Тихановская — более 10%.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Однако в штабе Тихановской не согласились с официальными данными голосования и представили результаты независимого подсчета. По ним Тихановская набрала от 70 до 80% голосов. Позже она обжаловала в ЦИК итоги голосования.

Во время протестов в Минске происходили столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов. ОМОН использовал светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Некоторые участники протестов сообщали об избиениях, в том числе в изоляторах после задержаний.

Всего, по данным МВД, было задержано более 6 тыс. человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Петр Порошенко, Белоруссия
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