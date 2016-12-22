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Силуанов назвал усиление санкций США «несмертельным» для России
Новые санкции США, 15:36
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Силуанов назвал усиление санкций США «несмертельным» для России
Российский Минфин оценил возможность введения новых санкций со стороны США. В ответ на них глава министерства Антон Силуанов пообещал, что Россия продолжит снижать вложения в госбумаги США
Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика за последние годы адаптировалась к санкциям и новый пакет ограничительных мер будет «неприятным, но несмертельным» событием. Такое заявление он сделал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.

«Это, конечно, неприятно, но несмертельно», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС). Министр пояснил, что экономика России за последние годы адаптировалась «к санкционным последствиям, которые мы видим уже не один год». В частности, уточнил он, Россия имеет крепкий платежный баланс, который позволяет стране увеличивать золотовалютные резервы.

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Силуанов также заявил, что Россия в ответ на возможные новые санкции со стороны Вашингтона продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги. «Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги», — сказал он. Помимо этого, по его словам, Россия также будет увеличивать расчеты в национальной валюте. «Будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте», — предупредил он. Также Силуанов допустил отказ от доллара при торговле нефтью.

Россия избавилась от половины своего портфеля госбумаг США
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В середине июня Минфин США обнародовал данные, согласно которым в апреле текущего года Россия избавилась от ценных бумаг Казначейства США на сумму $47,5 млрд, сократив вложения в американские гособлигации наполовину. Таким образом, в списке иностранных государств-инвесторов в облигации американского казначейства Россия опустилась на 22-е место. 

На прошлой неделе американские сенаторы внесли в конгресс законопроект, который получил название «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA). Документ сводит в одну базу уже действующие в отношении России санкции и предлагает новые меры. В частности, предлагается запрет на операции российским госбанкам в США, а также ограничение возможности покупки ОФЗ. 

Что означают новые санкции США. Главное
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Помимо этого, на этой неделе о намерениях ввести новые антироссийские санкции объявил Госдепартамент США. Ведомство собирается ввести их из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Новые меры планируют ввести в два этапа. На первом – предусмотрен запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. В случае если российская сторона не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не согласится на допуск международных инспекторов, последует второй этап. Вашингтон обещает понизить уровень дипломатических контактов, запретить авиакомпании ​ «Аэрофлот» летать в США, а также сократить до минимума взаимную торговлю и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.

Премьер Дмитрий Медведев, комментируя на этой неделе намерения Вашингтона ввести новые антироссийские санкции, заявил, что это можно будет расценивать как объявление экономической войны
 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Антон Силуанов , санкции
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