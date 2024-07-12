Эрдоган рассказал о переговорах по возобновлению зерновой сделки

Эрдоган заявил о переговорах с Москвой и Киевом по возобновлению зерновой сделки

Зерновая сделка сорвалась год назад, с тех пор Эрдоган не раз говорил о желании Турции возобновить ее. Президент сообщил, что обсуждал этот вопрос в июле с Путиным и Зеленским. Москва обвиняла в развале сделки Запад

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs)

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной насчет возобновления работы зернового коридора в Черном море, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haberturk.

«Мы говорим: давайте вновь откроем зерновой коридор. Мы сейчас ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Мы еще не пришли к какому-либо результату по этому вопросу», — сказал он.

По словам Эрдогана, он обсуждал эту тему на последней встрече с президентом Владимиром Путиным (она состоялась в Казахстане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества) и с украинским лидером Владимиром Зеленским (с ним встреча прошла на полях саммита НАТО в США).

Говоря ранее о разговоре с Путиным, турецкий президент рассказал, что предложил коллеге возобновить работу зернового коридора через Турцию в Африку и другие регионы, где испытывают проблемы с продовольствием, в обход стран Европы, и Путин в ответ заявил о поддержке «в этом отношении» цели Стамбульской зерновой инициативы.

Зеленский по итогам встречи с Эрдоганом сообщил, что в Турции готовится конференция, посвященная продовольственной безопасности и свободе судоходства по решениям мирного саммита в Швейцарии.

Зерновую сделку Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН заключили в июле 2022-го. Соглашение включало в себя две части: о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок.

Москва отмечала, что выполнялась только первая часть сделки, а вторая так и осталась нереализована. Российская сторона допускала, что вернется к зерновой сделке, если будут выполнены ее условия.

После прекращения действия соглашения Москва и Киев объявили некоторые районы Черного моря опасными для судоходства, а суда, следующие в порты двух стран, — потенциальными перевозчиками военных грузов. Украина после прекращения действия сделки открыла временные коридоры для прохода судов.

В апреле этого года Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Россия и Украина вели переговоры с Турцией по поводу сделки для безопасного судоходства в Черном море, но после двух месяцев обсуждения Киев отказался от нее.