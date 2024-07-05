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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган рассказал о деталях разговора с Путиным о зерновом коридоре

Сюжет
Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган и&nbsp;Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность возобновления Черноморского зернового коридора, сообщает издание TRT Haber.

По словам Эрдогана, во время встречи с Путиным в Астане в рамках саммита ШОС они обсудили тему посредничества Стамбула в конфликте между Россией и Украиной. «Мы взяли очень хороший старт, особенно в рамках Черноморского зернового коридора», — сказал турецкий лидер.

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Фото:Alexey Furman / Getty Images

Эрдоган предложил Путину возобновить работу зернового коридора через Турцию в Африку и другие регионы, где испытывают проблемы с продовольствием, в обход стран Европы. «В этом отношении я полностью поддерживаю цель Стамбульской зерновой инициативы», — передал турецкий президент слова Путина.

«Зерновая сделка» («продуктовая сделка», «черноморская инициатива») — это соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года.

В июле 2022 года Киев и Москва по отдельности подписали договоры с ООН и Турцией, которые позволяли вывозить зерно из украинских портов. Сделка проработала около года, затем Россия вышла из него, так как часть договоренностей, по мнению Москвы, не была выполнена. Они касались снятия западными странами ограничений с экспорта российских удобрений.

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