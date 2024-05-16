 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Главы Минобороны Турции и Украины обсудили возобновление зерновой сделки

Сюжет
Военная операция на Украине

Министр обороны Турции Яшару Гюлер во время визита его украинского коллеги Рустема Умерова в Анкару обсуждал с ним возобновление зерновой сделки, сообщили телеканалу Yirmi Dort источники в турецком Минобороны.

По словам собеседников телеканала встреча Гюлера и Умерова прошла «в очень дружественной и конструктивной обстановке». Турецкая сторона выразила поддержку независимости и территориальной целостности Украины, убежденность в необходимости предотвратить напряженность в Черном море и «бескомпромиссную поддержку Конвенции Монтрё», заявили источники Yirmi Dort.

Также, по их словам, Гюлер и Умеров обсудили возобновление Черноморской зерновой инициативы, которую обе стороны хотят продолжать реализовывать.

Reuters узнал о срыве сделки России, Украины и Турции по Черному морю
Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

В июле 2022 года Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН по отдельности заключили зерновую сделку. Соглашение включало в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок.

Соглашение несколько раз продлевалось, однако спустя год Москва вышла из сделки. Россия аргументировала это решение тем, что не были выполнены условия второго соглашения, касавшегося ослабления ограничений для экспорта российской продукции.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
Минобороны Украины Украина Минобороны Турции Турция Зерновая сделка зерно Рустем Умеров

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Песков оценил последствия ограничений на импорт зерна из России в ЕС
Экономика
Глава ЕК анонсировала меры против российского и белорусского зерна
Экономика
Захарова осудила введение пошлины на зерно из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16:38
Главы Минобороны Турции и Украины обсудили возобновление зерновой сделки Политика, 22:25
L'Equipe узнала об отказе Франции вызывать на Олимпиаду игрока «Зенита» Спорт, 22:21
Си Цзиньпин назвал решение конфликта на Украине Политика, 22:15
Памфилова назвала жалобу на логотип выборов параноидальными измышлениями Политика, 21:52
Пушилин сообщил, что ВСУ впервые ударили по ДНР бомбами GLSDB Политика, 21:47
NYT узнала о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину Политика, 21:40
Новый тренер «Спартака» заявил о готовности к большому давлению Спорт, 21:37
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Парламент Молдавии назначил выборы президента и референдум на один день Политика, 21:24
Активисты попытались сорвать собрание акционеров Lloyds Bank Инвестиции, 21:24
США назвали положение ВСУ «невероятно отчаянным» Политика, 21:21
Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ Политика, 21:02
Выставку-форум «Россия» посетили 13 млн человек Общество, 20:58
Карпин вызвал в сборную вратаря, оставившего «Спартак» без финала Кубка Спорт, 20:51
Комитет Думы предложил отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов Политика, 20:46