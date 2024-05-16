Главы Минобороны Турции и Украины обсудили возобновление зерновой сделки
Министр обороны Турции Яшару Гюлер во время визита его украинского коллеги Рустема Умерова в Анкару обсуждал с ним возобновление зерновой сделки, сообщили телеканалу Yirmi Dort источники в турецком Минобороны.
По словам собеседников телеканала встреча Гюлера и Умерова прошла «в очень дружественной и конструктивной обстановке». Турецкая сторона выразила поддержку независимости и территориальной целостности Украины, убежденность в необходимости предотвратить напряженность в Черном море и «бескомпромиссную поддержку Конвенции Монтрё», заявили источники Yirmi Dort.
Также, по их словам, Гюлер и Умеров обсудили возобновление Черноморской зерновой инициативы, которую обе стороны хотят продолжать реализовывать.
В июле 2022 года Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН по отдельности заключили зерновую сделку. Соглашение включало в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок.
Соглашение несколько раз продлевалось, однако спустя год Москва вышла из сделки. Россия аргументировала это решение тем, что не были выполнены условия второго соглашения, касавшегося ослабления ограничений для экспорта российской продукции.
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