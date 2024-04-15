Reuters узнал о срыве сделки России, Украины и Турции по Черному морю

Reuters: Украина сорвала сделку с Россией и Турцией по судоходству в Черном море

Москва и Киев должны были гарантировать безопасность судов, не связанных с военными грузами, Анкара выступала посредником. Срыв сделки произошел из-за Украины в последний момент, перед объявлением о ней 30 марта

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Россия и Украина вели переговоры с Турцией по поводу сделки для безопасного судоходства в Черном море, но после двух месяцев обсуждения Киев отказался от нее, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Планировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но украинская сторона отказалась в последний момент, сказал один из собеседников агентства, три других подтвердили информацию. Причина решения Киева неизвестна. К переговорам стороны подтолкнула ООН.

В распоряжении Reuters также оказалась копия документа соглашения. В нем говорится, что Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море».

Москва и Киев должны были предоставить гарантии безопасности торговым судам: не наносить удары, не задерживать и не подвергать обыскам пустые суда или те, которые декларировали свой груз как невоенный.



«Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных Сторонами в рамках международных миссий)», — было сказано в тексте.

Соглашение должно было начать действовать в день объявления о нем.

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В июле 2022-го Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН заключили зерновую сделку. Она действовала почти год. Соглашение включало в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок (Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Россией и ООН).

Москва отмечала, что выполнялась только та часть, что касалась вывоза зерна из украинских портов, а та, что относилась к снятию ограничений на российский сельхозэкспорт, так и осталась нереализована. Российская сторона допускала, что вернется к зерновой сделке, если будут выполнены ее условия.

Украина после прекращения действия сделки открыла временные коридоры для прохода судов. Президент страны Владимир Зеленский в марте приезжал в Турцию и обсуждал с Эрдоганом вопросы перевозки зерна в Черном море. Турецкий лидер не раз говорил об обсуждении вопроса зерновой сделки с президентом Владимиром Путиным. В марте главы государств дважды созванивались.