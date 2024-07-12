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Минюст внес «Фонд Джона Смита» в перечень нежелательных

Признанный нежелательным «Фонд Джона Смита» выдает стипендии для обучения и прохождения стажировок в Великобритании, а еще одна попавшая в список нежелательных немецкая НПО MitOst e.V. проводит культурные обмены
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст признал деятельность неправительственных организаций MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, «Фонд Джона Смита») из Великобритании нежелательной в России, следует из обновленного реестра на сайте Минюста.

Из данных министерства следует, что две НПО были внесены в реестр еще 20 июня. В тот же день в список нежелательных были включены финские Venajan Demokratian Puolesta («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии») и Vuoksi Ry («Вуокси РЮ»).

MitOst e.V., согласно сайту организации, проводит мероприятия и программы, способствующие культурному обмену, активной гражданской позиции, социальной сплоченности

The John Smith Trust выдает стипендии для обучения и прохождения стажировок в Великобритании для различных специалистов, в том числе в сфере управления и правосудия. Ранее нежелательным фонд признала Генпрокуратура.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В настоящее время в списке нежелательных организаций Минюста находятся 176 организаций, в основном из США, Германии и Украины. В последний раз министерство расширяло список 10 июля — тогда нежелательной было признано издание The Moscow Times (также включено в реестр иностранных агентов). В прокуратуре заявили, что деятельность зарегистрированной в Нидерландах НПО была направлена на «дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минюст нежелательные организации Германия Великобритания
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