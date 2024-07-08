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Политика ,  
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Минюст внес в реестр нежелательных две финские организации

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст России внес в перечень нежелательных организаций финскую Venajan Demokratian Puolesta («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии»). Список опубликован на сайте министерства.

По данным Минюста, сообщество включили в список 20 июня 2024 года. Оно занимается организацией антивоенных акций.

В тот же день ведомство внесло в список еще одну финскую организацию Vuoksi Ry («Вуокси РЮ»).

Американский центр исследований CSIS стал нежелательной организацией
Политика
Американский Центр стратегических и международных исследований (добавлен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России)

В начале июля американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies) также добавили в перечень иностранных и международных неправительственных организаций.

Центр называет себя некоммерческой исследовательской организацией в области политики, которая занимается продвижением практических идей для решения мировых проблем.

Теги
Минюст нежелательные организации Финляндия
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