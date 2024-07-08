Минюст внес в реестр нежелательных две финские организации

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст России внес в перечень нежелательных организаций финскую Venajan Demokratian Puolesta («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии»). Список опубликован на сайте министерства.

По данным Минюста, сообщество включили в список 20 июня 2024 года. Оно занимается организацией антивоенных акций.

В тот же день ведомство внесло в список еще одну финскую организацию Vuoksi Ry («Вуокси РЮ»).

В начале июля американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies) также добавили в перечень иностранных и международных неправительственных организаций.

Центр называет себя некоммерческой исследовательской организацией в области политики, которая занимается продвижением практических идей для решения мировых проблем.