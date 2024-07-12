Franceinfo узнал дату отставки правительства Франции после выборов

Премьер Атталь решил подать в отставку сразу после парламентских выборов в стране, где первое место заняли левые, а коалиция Макрона — второе. Президент 8 июля не принял его отставку и попросил поработать еще некоторое время

Габриэль Атталь и Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя и правительства страны 16 июля после последнего заседания совета министров, сообщает портал Franceinfo со ссылкой на источник.

7 июля в стране прошел второй тур парламентских выборов, по итогам которых коалиция левых «Новый народный фронт», куда входит партия «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, получила 182 места; президентская коалиция «Вместе!» — 168 мест; правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места.

Атталь, сторонник Макрона, после голосования заявил, что 8 июля подаст в отставку. Однако президент не принял ее, попросив премьера остаться на посту «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».

Главой правительство Атталь стал в январе этого года. На момент назначения он был самым молодым премьером в истории страны (ему было 34 года).

Атталь по результатам выборов прошел в парламент страны и выдвинул свою кандидатуру на пост главы фракции президентской партии «Возрождение» в нем.

Согласно опросу аналитической группы Elabe, несмотря на победу левых, большинство французов высказались за то, чтобы премьер-министром остался Атталь (38%). 35% французов выступили за кандидатуру правого Жордана Барделлы. Среди левых лидирует Рафаэль Глюксманн (31%), за ним идут Франсуа Рюффен (26%) и Оливье Фор (24%). В целом основная часть респондентов (74%) посчитали, что страна после выборов стала неуправляема, 25% придерживаются противоположного мнения.