Reuters рассказал об ужесточившемся характере Зеленского

«Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — говорит бывший министр обороны Украины Резников. Источники Reuters отмечают, что президент Украины стал более жестким и склонным к паранойе

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский после начала полномасштабных военных действий лишился сна, ужесточился, стал более нетерпеливым и напряженным, рассказали Reuters восемь источников среди украинских чиновников, которые работали в окружении главы государства.

Агентство отмечает, что когда Зеленского избрали в 2019 году, он ставил основной целью «помочь Украине стать современной демократией», которая, однако, «была разрушена» с началом боевых действий. «Все, чего я хотел пять лет назад, — это очень либеральная страна с либеральной экономикой», — говорил Зеленский Reuters в мае этого года.

Источники Reuters описывают нынешнего Зеленского как жесткого и решительного, менее терпимого к ошибкам и даже склонного к паранойе, отмечая, что ему ежедневно приходится справляться со стрессом и усталостью.

«Это режим, при котором не хватает сна. Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю — это бесконечный марафон», — заявил бывший министр обороны Алексей Резников. По его словам, после начала военных действий глава государства часто передвигался по Украине, держа при себе сумку со сменной одеждой и зубной щеткой, поскольку не знал, где может провести очередную ночь.

Источник Reuters из команды президента также рассказал, что тот стал очень раздражительным, а в начале этого года «в отчаянии» уволил своих помощников во время совещания, посвященного планированию информационной кампании вокруг мобилизационной кампании. «Если он увидит, что люди не готовы или противоречат друг другу, он скажет: «Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени», — описал поведение Зеленского чиновник.

Многие из опрошенных собеседников Reuters также говорили, были впечатлены психологической выносливостью Зеленского и его способностью справляться с ролью президента, главнокомандующего и «связующего звена с миром». «Его память — огромная сила. Он держит в голове большой объем информации, очень быстро схватывает детали и нюансы. Этот дар ускорил его быстрое освоение английского языка — я это наблюдал», — рассказал Резников.

В то же время Зеленский становится все более «параноидальным», предполагая попытки России убить его и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию на Украине, сообщил агентству высокопоставленный европейский чиновник, недавно говоривший с украинским лидером.

«Конечно, он изменился за последние пять лет», — заявил агентству Андрей Шайкан, учившийся вместе с Зеленским в Криворожском экономическом институте с 1995 по 2000 год. — «Он стал старше, как человек, на которого возложена невероятная нагрузка».

Вместе с тем Reuters напоминает, что если в 2022 году после начала российской спецоперации рейтинг одобрения деятельности Зеленского превышал 90%, то сегодня он стабилизировался на уровне около 60%. Этому могли способствовать «усталость населения от войны», непопулярная кампания по призыву, «мрачные перспективы на поле боя», а также решения главы государства по отстранениям своих главных политических оппонентов от принятия решений, отмечает агентство.

Несмотря на наличие таких сторонников, как президент США Джо Байден, Зеленскому с трудом удается удерживать внимание мировой общественности к «самому тяжелому положению Украины» с момента начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре прошлого года, пишет Reuters. Вместе с этим источники агентства среди европейских чиновников рассказали, что украинский лидер все больше разочаровывается в западных странах.

Последние выборы президента на Украине проходили в два тура — 31 марта и 21 апреля 2019 года. Зеленский оказался лидером обоих этапов голосования. По итогам последнего, решающего тура он заручился поддержкой 73,22% украинцев, за его основного соперника Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей. Прекращение войны на юго-востоке Украины и возвращение всех пленных Зеленский назвал в своей предвыборной программе в числе главных внешнеполитических приоритетов.

31 марта на Украине должны были пройти очередные президентские выборы. Но из-за военного положения их назначать не стали. Президент России Владимир Путин после этого заявил, что Зеленский более не является легитимным президентом. Западные союзники Украины легитимность нынешнего главы Украины не оспаривали.