Паслер назвал бездельниками чиновников в Орске из-за «потерянных» домов

Чиновники в Орске утратили данные по нескольким десяткам затопленных многоэтажных домов, заявил губернатор Денис Паслер, назвав их «полными бездельниками»

Фото: Мария Лисицына / РБК

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании правительства региона 11 июля раскритиковал работу сотрудников администрации Орска, заявив, что те потеряли данные по затопленным в результате паводка многоэтажкам. Видео с заседания опубликовали «Вести Оренбуржья».

«Потерянными», согласно документам, оказались более 30% домов — 50 из 178.

«Как потеряли, вы мне скажите?! Как можно было потерять?! <...> Это даже не частные дома, не СНТ, а многоэтажки! Что у вас в головах, понять не могу. Полные бездельники!» — заявил Паслер, обращаясь к сотрудникам мэрии. По словам губернатора, чиновники «надувают щеки», в то время как жители Орска ждут поддержку.

Весной Орск стал одним из наиболее пострадавших из-за паводка российских городов. 5 апреля там прорвало дамбу, введенную в эксплуатацию в 2010 году, затоплены оказались тысячи домов и приусадебных участков. 17 апреля в МЧС сообщили о прохождении пика паводка в регионе.

По состоянию на конец мая городская межведомственная комиссия обследовала около 6,5 тыс. домов в Орске, из них более 43% признали непригодными для жизни, а почти 56% — нуждающимися в капитальном ремонте. Пострадавшим пообещали выплаты.

В начале июля Паслер уволил мэра Орска Василия Козупицу, занимавшего должность с октября 2019 года. Глава города за несколько месяцев до этого говорил, что решил не уходить в отставку во время наводнения, так как «должен быть с людьми, должен делать, что необходимо для их благоустройства».