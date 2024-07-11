Глава Rheinmetall оценил безопасность после сообщений о срыве покушения

CNN сообщил о срыве спецслужбами США и Германии «плана российского правительства» с целью убийства главы Rheinmetall. Паппергер заявил, что чувствует себя в безопасности

Армин Паппергер (Фото: Bernd von Jutrczenka / Global Look Press)

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер после сообщения CNN о сорванном покушении на него заявил Financial Times, что немецкое правительство обеспечивает «высокий уровень безопасности» для его защиты.

Он признал, что верит данным американского телеканала. «Я думаю, что CNN не просто смотрит в небо», — подчеркнул Паппергер.

«Я всегда чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек», — сказал глава Rheinmetall.

Паппергер также сообщил FT, что Rheinmetall «очень скоро» начнет напрямую производить 155-мм снаряды на западе Украины.

По информации канала, американские и немецкие спецслужбы в начале этого года сорвали «план российского правительства» с целью убийства главы Rheinmetall. Источники назвали этот план частью «российских заговоров» по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали Украину. План по убийству Паппергера был «наиболее продуманным», отметили собеседники, не раскрыв деталей.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Rheinmetall производит поставляемые на Украину 155-мм артиллерийские снаряды, бронетранспортеры Marder, GTK Boxer, TPz 1 Fuchs и др. и анонсировал строительство как минимум четырех оборонных заводов на Украине. Российские власти называли законными целями заводы Rheinmetall в случае их появления на Украине.

Москва осуждает военную помощь Киеву и настаивает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.