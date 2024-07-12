Япония предупредила Россию о «высокой цене» конфликта на Украине

Международное сообщество не оставило Москве иного выбора, как «заплатить высокую цену» за конфликт на Украине, говорится в Белой книге обороны Японии. В докладе за 2023-й год Токио допускал снижение военной мощи России

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Международное сообщество не оставило России выбора, ей придется «заплатить высокую цену» за военную операцию на Украине, говорится в Белой книге обороны Японии за 2024 год.

«Агрессия России подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. Такие односторонние изменения статус-кво с применением силы пошатнули сами основы международного порядка, в том числе в Азии», — говорится в документе.

Токио призвал международное сообщество «не мириться с действиями России», у которой «не осталось иного выбора, кроме как заплатить высокую цену» за военную операцию на Украине.

Белая книга обороны — ежегодный доклад Министерства обороны Японии о ситуации в мире и деятельности сил самообороны страны. Впервые документ был представлен в 1970 году, а с 1976-го начал публиковаться ежегодно.

В докладе Министерства обороны Японии за 2023 год допускалось снижение военной мощи России «из-за значительных потерь» в ходе конфликта на Украине. Также там предупреждали о влиянии сотрудничества Москвы и Пекина на мировую политику. В новой Белой книге обороны эти пункты отсутствуют.

В июне премьер-министр Японии Фумио Кисида подписал договор о гарантиях безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ подразумевает поставку Киеву нелетального оборудования, финансирование созданного НАТО Трастового фонда, помощь Токио в лечении раненных, а также сотрудничество в сфере разведки и в «формате «Рамштайн» (коалиция Контактной группы по обороне Украины).

Bloomberg и Kyodo писали о планах Японии после окончания боевых действий оказать Украине помощь по семи направлениям, в том числе в повышении производительности промышленных предприятий, развитии информационных технологий и разминировании.

Россия осуждает военную и финансовую поддержку Украины, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход.