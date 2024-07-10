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Военная операция на Украине ,  
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Япония передаст Украине четыре машины для разминирования

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Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Японские власти предоставят Украине четыре машины для разминирования, сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

«Правительство Японии предоставит четыре большие машины для разминирования Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины через Японское агентство международного сотрудничества», — говорится в публикации.

В министерстве отметили, что процесс разминирования важен как для безопасности граждан, так и восстановления инфраструктуры. Перед поставкой сотрудников украинской ГСЧС обучат разминированию. Ожидается, что оборудование передадут до конца года.

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В феврале 2024 года Япония и Украина подписали полсотни меморандумов о сотрудничестве между странами. Соглашения подразумевают восстановление инфраструктуры на Украине после окончания конфликта с Россией, помощь в разминировании, развитии сельского хозяйства, налаживании гуманитарной ситуации.

В середине июня Япония заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого Токио обязалось, как и ранее, поставлять Киеву нелетальное оборудование, а также помогать лечить раненых украинцев.

Россия осуждает как военную, так и финансовую поддержку Украины.

Теги
Япония Украина МИД Японии разминирование гуманитарная помощь
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