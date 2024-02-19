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Военная операция на Украине ,  
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Япония и Украина договорились о помощи в восстановлении после конфликта

Япония пообещала помочь восстанавливать Украину после окончания боевых действий
Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Шмыгаль и Фумио Кисида
Денис Шмыгаль и Фумио Кисида (Фото: Issei Kato / Reuters)

Япония намерена после окончания боевых действий оказать Киеву помощь по семи направлениям, в том числе в разминировании, развитии информационных технологий и повышении производительности промышленных предприятий, передают Bloomberg и Kyodo со ссылкой на японских чиновников.

По информации Kyodo, в рамках конференции премьеры Японии и Украины Фумио Кисида и Денис Шмыгаль подписали около 50 меморандумов о сотрудничестве между странами в частном и государственном секторах. NHK пишет, что между японскими и украинскими компаниями было заключено 56 договоренностей.

Соглашения подразумевают восстановление инфраструктуры на Украине после окончания конфликта с Россией, помощь в разминировании, развитии сельского хозяйства, налаживании гуманитарной ситуации. Также японская сторона обязалась помочь Украине с развитием биотехнологий, промышленности и информационных технологий, и оказать содействие в «совершенствовании управления».

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Кисида в речи на конференции заявил, что страны намерены заключить договор об устранении двойного налогообложения и начать переговоры о пересмотре инвестиционных соглашений, что в перспективе позволило бы японским фирмам присоединиться к восстановительным работам на Украине.

Премьер Японии также отметил, что правительство страны намерено создать офис Японской организации внешней торговли в Киеве для укрепления деловых связей между странами.

Помощь в восстановлении Украины Кисида назвал «инвестицией в будущее». По данным Kyodo, в общей сложности японская сторона планирует направить на эти цели 15,8 млрд иен (около $106 млн).

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Японо-украинская конференция по содействию экономическому росту и восстановлению Украины открылась в Токио 19 февраля. Кроме представителей политических кругов в мероприятии участвуют около 300 представителей бизнеса от обеих стран.

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