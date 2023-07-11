Писториус: Германия передаст Украине 25 танков Leopard и другую помощь на €700 млн

Германия передаст Украине новые танки Leopard и другую помощь на €700 млн

В состав нового пакета военной помощи от Берлина войдут 25 Leopard 1 A5, 40 БМП Marder и другая техника. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что эти поставки «отвечают приоритетам Украины»

Танки Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия передаст Украине новый пакет помощи на сумму почти €700 млн. Об этом глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил на саммите НАТО в Вильнюсе.

В пакет войдут:

две пусковые установки PATRIOT из запасов бундесвера;

40 БМП Marder;

25 танков Leopard 1 A5;

пять ремонтно-эвакуационных машин;

20 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тыс. 155-мм дымовых боеприпасов;

оборудование для разведки и защиты от дронов.

Кроме того, Киев получит медицинское оборудование, в том числе для полевых госпиталей.

По словам Писториуса, новый пакет «отвечает приоритетам Украины».

Берлин поставляет Киеву военную помощь с начала российской военной операции. За весь 2022 год Германия предоставила Украине помощь на сумму более €12 млрд.

Россия критикует военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».

В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления российские войска уничтожили 16 танков Leopard. Такие машины Украине, помимо Германии, поставляли Польша, Португалия, Дания и другие страны.