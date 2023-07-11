Германия передаст Украине новые танки Leopard и другую помощь на €700 млн
Германия передаст Украине новый пакет помощи на сумму почти €700 млн. Об этом глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил на саммите НАТО в Вильнюсе.
В пакет войдут:
- две пусковые установки PATRIOT из запасов бундесвера;
- 40 БМП Marder;
- 25 танков Leopard 1 A5;
- пять ремонтно-эвакуационных машин;
- 20 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тыс. 155-мм дымовых боеприпасов;
- оборудование для разведки и защиты от дронов.
Кроме того, Киев получит медицинское оборудование, в том числе для полевых госпиталей.
По словам Писториуса, новый пакет «отвечает приоритетам Украины».
Берлин поставляет Киеву военную помощь с начала российской военной операции. За весь 2022 год Германия предоставила Украине помощь на сумму более €12 млрд.
Россия критикует военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».
В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления российские войска уничтожили 16 танков Leopard. Такие машины Украине, помимо Германии, поставляли Польша, Португалия, Дания и другие страны.
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