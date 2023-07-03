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Глава Минобороны Германии анонсировал поставку десятков Leopard Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус: Киев получит десятки танков Leopard в ближайшие недели
Украина получит десятки танков Leopard 1A5 от Германии и Дании в ближайшие недели, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус. Ранее Киев призывал Берлин утроить поставки танков Leopard на фоне контрнаступления
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Украина в ближайшие недели получит десятки танков Leopard 1A5 от Германии и Дании. Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Кроме того, только в мае мы подготовили новый пакет помощи в размере €2,7 млрд, который включает в себя дальнейшее необходимое вооружение, как и дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM», — отметил он.

По словам Писториуса, Германия занимает второе место по объему военной помощи Украине, а также оказывает стране финансовую поддержку и обучает украинских военных.

Танки Leopard Украина уже получает от стран ЕС. Так, в начале февраля Дания, Германия и Нидерланды договорились поставить Киеву около 100 танков Leopard 1. Польша, Германия, Канада обещали поставить ВСУ Leopard 2. Первые такие машины прибыли на Украину в марте.

В июне Bild узнала, что Швейцария может продать Германии 25 из 96 списанных танков Leopard для модернизации и отправки на Украину.

Замглавы украинского МИДа Андрей Мельник на фоне украинского контрнаступления потребовал от Германии усилить военную поддержку Украины, в том числе предоставить больше танков Leopard 2, бронетранспортеров и бронемашин. 

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Россия осуждает передачу западной военной техники Украине. Российский президент Владимир Путин говорил, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля сообщил, что российские военные уничтожили 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard.

«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — отметил он.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минобороны Германия танк Leopard поставки оружия Украина Борис Писториус
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