В Киеве заявили о планах сделать Украину «арсеналом свободного мира»

Наращивание выпуска бронетехники — следующий приоритет после производства снарядов, считает министр по стратегическим отраслям промышленности Камышин. Он сообщил, что в июне Украина произвела больше снарядов, чем за весь 2022 год

Александр Камышин (Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин, назначенный на эту должность в марте 2023 года, заявил, что в июне страна произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Я бы не сказал, что мы были настолько хороши, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца», — отметил Камышин, экс-глава «Украинской железной дороги». «Мы так мало произвели в 2022 году», — указал он.

Следующим приоритетом министр назвал наращивание производства танков и бронетехники. Однако, считает он, на это уйдет от трех до шести месяцев.

Украина также наращивает выпуск противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» разработки Киевского конструкторского бюро «Луч».

Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия. «Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора», — считает он. «Моя цель — сделать Украину арсеналом свободного мира», — подчеркнул министр.

В то же время Украина приглашает иностранных производителей. Пока немецкая Rheinmetall AG и британская BAE Systems Plc ведут переговоры об открытии производства в стране, а Rheinmetall приобрела 51% акций совместного предприятия по ремонту и обслуживанию танков. Турецкая компания Baykar Tech планирует построить на Украине завод по производству своих беспилотников Bayraktar TB-2, напоминает Bloomberg.

Поставки Киеву новых танков сейчас ведут западные страны. Великобритания отправила на Украину танки типа Challenger, Германия — Leopard. США объявляли о передаче Киеву танков Abrams.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о «горящих» на Украине западных танках. Украина с 4 июня, когда началось контрнаступление, уже потеряла 259 танков и 780 бронемашин, сообщал 27 июня Владимир Путин.

О появлении Leopard на фронте в зоне боевых действий в ДНР сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.