Журналист Die Welt захотел снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Журналист немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф, занимающий должность ведущего редактора исторического раздела издания, считает необходимым снести звонницу, установленную на Прохоровском поле в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года. Об этом говорится в колонке журналиста.

По его мнению, мемориал необходимо убрать, так как никакого крупного боя там не было, а Красная армия не одерживала в нем победу.

«На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают, что в бою у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — считает Келлерхофф.

В своей статье журналист в качестве доказательств приводит исследование немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний, по словам Келлерхоффа, в одном из американских архивов обнаружил аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, которая была сделана немецкой авиацией.

«В действительности 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у вермахта», — полагает автор статьи. При этом Келлерхофф называет действия советской армии а данном сражении «атакой камикадзе». Журналист утверждает, что танки советских солдат столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС.

Согласно общепринятой версии, крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение произошло под Прохоровкой в ходе Курской битвы 12 июля 1943 года. С обеих сторон в нем участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800, немецко-фашистские захватчики лишились 300 танков из 400. Таким образом была разгромлена ударная группировка командования Вермахта, после чего основные силы противника перешли к обороне.

В 1954 году близ Прохоровки, на 624-м км шоссе Москва — Симферополь в память о военных действиях на постаменте был установлен танк Т-34. В мае 1995 года был открыт мемориальный комплекс «Прохоровское поле», а в 2010 году открылся музей боевой славы «Третье ратное поле России».