Журналист Die Welt захотел снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,92 +0,22 EUR Бирж. 71,60 +0,23 Brent 64,29 -0,42% USD Нал. 64,28 62,26 EUR Нал. 72,44 70,24 USD ЦБ 63,77 -0,10 EUR ЦБ 71,46 -0,24 EUR/USD 1,1206 -0,0004 BTC/USD Бирж. 13 012,00 +421,00 IMOEX 2 822,66 +0% RTSI 1 394,86 -0,34% DJIA 26 783,49 -0,08% Nasdaq 8 141,73 +0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 09 июл, 12:19
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 71,46 (-0,24) Quote, 09 июл, 12:19
Журналист Die Welt захотел снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой Политика, 07:35 Главными поставщиками микроэлектроники в Россию оказались три страны Азии Экономика, 07:31 Интервью Года Нисанова РБК. Главное Бизнес, 07:30 Что взять в дорогу: гаджеты для комфортной поездки РБК и Philips, 07:07 СМИ назвали главного претендента на пост главы Пентагона Политика, 07:01 Нисанов рассказал о роли детей в управлении активами «Киевской площади» Бизнес, 07:00 СМИ узнали о падении фармрынка из-за экономии россиян на лекарствах Общество, 06:24 СМИ узнали стоимость проведения празднования Дня независимости США Политика, 05:44 ФСБ провела обыски в доме правительства Якутии Общество, 05:40 Власти Приморья рассказали о состоянии детей после массового отравления Общество, 05:11 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 05:10 Американский адмирал заявил Сенату о российских войсках в Венесуэле Политика, 05:02 Оппозиционные депутаты «Альянса патриотов Грузии» решили посетить Москву Политика, 04:57 В Белом доме допустили продолжение работы Chevron в Венесуэле Бизнес, 04:03
Политика ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Журналист Die Welt захотел снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Журналист немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф, занимающий должность ведущего редактора исторического раздела издания, считает необходимым снести звонницу, установленную на Прохоровском поле в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года. Об этом говорится в колонке журналиста.

По его мнению, мемориал необходимо убрать, так как никакого крупного боя там не было, а Красная армия не одерживала в нем победу.

«На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают, что в бою у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — считает Келлерхофф.

Общество
Минобороны предложило наказывать за снос военных памятников за границей

В своей статье журналист в качестве доказательств приводит исследование немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний, по словам Келлерхоффа, в одном из американских архивов обнаружил аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, которая была сделана немецкой авиацией.

«В действительности 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у вермахта», — полагает автор статьи. При этом Келлерхофф называет действия советской армии а данном сражении «атакой камикадзе». Журналист утверждает, что танки советских солдат столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС.

Политика
«Коммерсантъ» опубликовал данные о сносе 75 советских памятников в Польше

Согласно общепринятой версии, крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение произошло под Прохоровкой в ходе Курской битвы 12 июля 1943 года. С обеих сторон в нем участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800, немецко-фашистские захватчики лишились 300 танков из 400. Таким образом была разгромлена ударная группировка командования Вермахта, после чего основные силы противника перешли к обороне.

В 1954 году близ Прохоровки, на 624-м км шоссе Москва — Симферополь в память о военных действиях на постаменте был установлен танк Т-34. В мае 1995 года был открыт мемориальный комплекс «Прохоровское поле», а в 2010 году открылся музей боевой славы «Третье ратное поле России».

Теги: Россия - Германия, Вторая мировая война, снос памятника, журналист ..., Белгородская область
Материалы по теме
Институт нацпамяти назвал законным снос памятника Жукову в Харькове
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter