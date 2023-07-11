Медведев увидел в решениях НАТО по Украине приближение третьей мировой
Дмитрий Медведев увидел в решениях НАТО по Украине приближение третьей мировой войны
Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные итоги саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе. В частности, он считает, что решение альянса увеличить военную помощь Украине приближает третью мировую войну.
«Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами. <...> Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе», — написал Медведев в телеграм-канале.
Материал дополняется.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир