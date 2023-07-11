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Медведев увидел в решениях НАТО по Украине приближение третьей мировой

Дмитрий Медведев увидел в решениях НАТО по Украине приближение третьей мировой войны
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные итоги саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе. В частности, он считает, что решение альянса увеличить военную помощь Украине приближает третью мировую войну.

«Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами. <...> Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе», — написал Медведев в телеграм-канале.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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