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Антонов заявил о стремлении НАТО к конфронтации с Россией

Антонов: саммит НАТО показал цель альянса собрать войска близь российской границы

Саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность альянса на сосредоточение войск на границе с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах», — заявил дипломат.

Кроме того, считает Антонов, прозвучавшие на саммите заявления подтверждают антироссийскую направленность НАТО. 

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11–12 июля. Кроме решения об увеличении военной помощи Украине было объявлено также об упрощении для нее вступления в блок и создание совета Украина — НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что «приглашение (в альянс) последует, когда все условия будут соблюдены». Он добавил, что страны — члены альянса предоставили Украине существенную военную поддержку, «потому что самая срочная задача сейчас — обеспечить победу Украины». «Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться», — подчеркнул генсек.

Президент Украины Владимир Зеленский счел, что НАТО не готово пригласить страну в альянс, и раскритиковал блок за «неопределенность».

Москва выступала против расширения НАТО за счет территорий бывшего Советского Союза, в том числе Украины. Этот пункт значился в том числе в проекте договора с США и НАТО о гарантиях безопасности в конце 2021 года.

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