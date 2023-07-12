В Орловской области решили создать отряды теробороны

Орловский губернатор Клычков поддержал идею создать в регионе отряды теробороны. После совещания главы региона с силовыми ведомствами и завершения полигона все желающие смогут обучиться основам боевой подготовки

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поддержал предложение организовать отряды территориальной обороны, сообщает правительство региона.

«Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства.

В сообщении говорится, что Клычков в ближайшее время проведет совещание с «силовым блоком», где даст поручения по завершению организации полигона. После этого все желающие смогут обучаться основам боевой подготовки, добавили в правительстве.

Официально в России территориальная оборона — это мероприятия по охране и обороне важных объектов, в том числе обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций, а также по борьбе с диверсантами, которые проводятся в военное время (ст. 22 закона «Об обороне»). Сейчас на официальном уровне тероборона действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — указ о введении там территориальной обороны и создании соответствующих штабов президент Владимир Путин подписал 19 октября. Тем же указом ряду регионов были даны полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне» в связи с введением там среднего уровня реагирования, в их числе Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская область и Севастополь. В Орловской области действует режим повышенной готовности.

В декабре прошлого года отряды территориальной обороны начали формировать в Белгородской области. В мае губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что власти ищут «законное основание» вооружить бойцов. В начале июля он рассказал, что оружие получат подразделения, расположенные вдоль границы.

11 июля референт главы региона Олег Мантулин сообщил, что для членов территориальной самообороны закупят 400 единиц оружия. Кроме того, численность подразделений увеличат с 3 до 6 тыс. человек. Эту работа, а также оснащение бойцов, должны завершить к началу следующего месяца.

На закупку имущества для белгородской теробороны было выделено 400 млн руб. (на обмундирование, оборудование, спецтехнику), сколько потратят на вооружение, не уточнялось.