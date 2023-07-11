Для белгородской теробороны закупят несколько сотен единиц оружия

Бойцы теробороны в Белгородской области получат 400 единиц оружия, его будут хранить в специальных комнатах. Вооружить планируют батальоны, находящиеся в приграничье. Численность теробороны планируют увеличить до 6 тыс. человек

В Белгородской области для членов территориальной самообороны (ТСО) приобретут 400 единиц оружия, сообщил референт губернатора региона Олег Мантулин, передает портал «Открытый Белгород».

«До 20 июля планируется закончить создание комнат для хранения оружия в Белгородском районе, Шебекино, Ракитном и Валуйском горокруге. Команда для использования вооружения будет даваться лично губернатором области», — пояснил Мантулин.

Ранее на закупку имущества для теробороны было выделено 400 млн руб. (на обмундирование, оборудование, спецтехнику), сколько потратят на вооружение, не уточнялось.

Численность ТСО в регионе увеличат с трех до шести тысяч человек. Эту работа, а также оснащение бойцов, должны завершить к началу следующего месяца.

По словам Мантулина, эффективность работы теробороны была доказана в Шебекинском и Грайворонском городском округах (оба часто оказываются под обстрелом, в Грайворон в мае зашли диверсанты). Тероборону задействовали для оцепления территории, эвакуации жителей из-под обстрелов, тушения пожаров, охраны правопорядка.

Отряды территориальной обороны в Белгородской области начали формировать в декабре прошлого года. В мае Гладков заявил, что власти ищут «законное основание» вооружить бойцов. На прошлой неделе губернатор сообщил, что «те батальоны [ТСО], которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены». Он отметил, что вопрос решается совместно с силовыми ведомствами, поскольку из-за опасности оружия «ошибок быть не должно».