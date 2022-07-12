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В МИДе заявили о готовности говорить с Киевом «при учете позиции России»

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что говорить о посредничестве ООН преждевременно, пока переговоры не возобновились. Кремль ранее заявил, что речь о возобновлении диалога Москвы и Киева сейчас не идет
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская сторона готова к возобновлению переговоров с Украиной, если будет учитываться позиция России, заявил в интервью «Интерфаксу» директор департамента международных организаций МИДа Петр Ильичев.

«Мы готовы к продолжению процесса. Разумеется, при должном учете российской позиции», — сказал Ильичев. Он напомнил, что на предложения России от 15 апреля украинская сторона ответ так и не дала.

«В этой связи полагаем, что обсуждение возможного привлечения ООН к российско-украинским переговорам в роли посредника является преждевременным. Как минимум следует дождаться их возобновления», — отметил дипломат.

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Реджеп Тайип Эрдоган

12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о возобновлении переговоров сейчас не идет.

Переговоры России и Украины по мирному соглашению начались в конце февраля, в середине мая стороны объявили об их приостановке. Это произошло после того, как Киев отошел от предложений, переданных Москве на очных переговорах в Стамбуле, говорил глава МИД России Сергей Лавров. Тогда украинская делегация передала российской документ, в котором, в частности, говорилось, что гарантии безопасности для Украины не будут распространяться на Крым и Севастополь. Однако Киев изменил позицию после публикации материалов из Бучи, которые российская сторона назвала провокацией.

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При посредничестве Турции и ООН решается вопрос о вывозе украинского зерна. Киев и западные страны обвиняют Москву в том, что она заблокировала в украинских портах суда с зерном и другой сельхозпродукцией. Россия настаивает, что ответственность за ситуацию лежит на Украине, поскольку ее военные заминировали порты. 13 июля в Стамбуле пройдет очередной раунд консультаций российских и турецких военных по вывозу украинского зерна. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что «пришло время принять меры» относительно плана ООН по созданию коридоров для вывоза пшеницы через Черное море.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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