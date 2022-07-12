Глава ВГА заявил о шести погибших в результате удара по Новой Каховке

В Новой Каховке Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины погибли по меньшей мере шесть человек, заявил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Шесть человек [погибших] есть, это точно. И десятки многие раненых, [у них] осколочные ранения, порезы», — сказал он.

Он добавил, что многие люди остаются под завалами или заблокированы в своих квартирах, откуда их не могут спасти. Раненых продолжают госпитализировать.

Об ударе по городу ВГА сообщила вечером 11 июля. По словам Леонтьева, после атаки ВСУ в городе взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой. Были повреждены больницы, два городских рынка, жилые дома, в городе начались пожары, указывал глава ВГА.

Замглавы херсонской областной ВГА Кирилл Стремоусов заверил, что ракеты не попали в Каховскую ГЭС и что Северо-Крымский канал функционирует. Другая замглавы ВГА, Катерина Губарева, заявила, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.