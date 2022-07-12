Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 11 июл, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 11 июл, 16:19
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 06:36
Украинские беспилотники нанесли удар по зданию у Запорожской АЭС Политика, 06:23
Глава ВГА заявил о шести погибших в результате удара по Новой Каховке Политика, 06:23
В Красноярском крае сошли с рельс восемь вагонов с углем Общество, 05:56
ТАСС узнал о разработке российской ракеты для поражения авианосцев Политика, 05:32
Акции Twitter упали на 11% на фоне отказа Маска от покупки соцсети Бизнес, 05:24
Глава Запорожской области Балицкий поручил контролировать цены на хлеб Экономика, 05:02
Число меняющих режим работы в жару работодателей сократилось в два раза Общество, 05:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Херсонской области сообщили о погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке Политика, 04:26
В Кузбассе нашли живым пропавшего неделю назад при обвале горняка Общество, 04:21
Запорожская ВГА заявила о попытке наступления ВСУ в регионе Политика, 03:53
МВД разработало поправки об уголовном наказании за пропаганду наркотиков Общество, 03:49
Производители предупредили о росте цен на хумус в мире на 20% Экономика, 03:45
Минцифры изменит правила предоставления ИТ-специалистам отсрочки от армии Общество, 03:10
Военная операция на Украине ,  

Глава ВГА заявил о шести погибших в результате удара по Новой Каховке

В Новой Каховке Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины погибли по меньшей мере шесть человек, заявил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Шесть человек [погибших] есть, это точно. И десятки многие раненых, [у них] осколочные ранения, порезы», — сказал он.

Он добавил, что многие люди остаются под завалами или заблокированы в своих квартирах, откуда их не могут спасти. Раненых продолжают госпитализировать. 

В Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Новой Каховке
Политика
Фото:РИА Новости

Об ударе по городу ВГА сообщила вечером 11 июля. По словам Леонтьева, после атаки ВСУ в городе взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой. Были повреждены больницы, два городских рынка, жилые дома, в городе начались пожары, указывал глава ВГА.

Замглавы херсонской областной ВГА Кирилл Стремоусов заверил, что ракеты не попали в Каховскую ГЭС и что Северо-Крымский канал функционирует. Другая замглавы ВГА, Катерина Губарева, заявила, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Теги
Херсонская область Украина Вооруженные силы Украины Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Херсонской области сообщили о погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке
Политика
В Херсоне предотвратили покушение на главу администрации Сальдо
Политика
Над Херсоном сработали системы ПВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter