Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

Для выборщиков оставили негласное требование голосовать за того кандидата в президенты США, которого выбрал именно штат, а не они сами

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Верховный суд США отказался отменить наказание для членов коллегии выборщиков, которое грозит им в случае отказа проголосовать за победителя в ряде штатов. Об этом сообщил Reuters.

Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.

Президентские выборы в США проходят в два этапа. Сначала в каждом штате проводится всенародное голосование, после которого победитель получает всех выборщиков в нем. Затем, вопреки названию «коллегия», выборщики не собираются вместе: голосование проходит в столицах штатов.

Коллегию выборщиков в каждом штате партии формируют по числу представителей в конгрессе. Однако голосовать могут лишь выборщики от той партии, представитель которой победил на прямых выборах в этом штате.

Законодательно обязанность выборщика проголосовать за победителя от штата не прописана, однако в некоторых штатах за отказ от голосования предусмотрены наказание в виде штрафа или назначение выборщиком другого человека.