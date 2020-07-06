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Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

Для выборщиков оставили негласное требование голосовать за того кандидата в президенты США, которого выбрал именно штат, а не они сами
Фото: Jonathan Drake / Reuters
Фото: Jonathan Drake / Reuters

Верховный суд США отказался отменить наказание для членов коллегии выборщиков, которое грозит им в случае отказа проголосовать за победителя в ряде штатов. Об этом сообщил Reuters.

Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.

Президентские выборы в США проходят в два этапа. Сначала в каждом штате проводится всенародное голосование, после которого победитель получает всех выборщиков в нем. Затем, вопреки названию «коллегия», выборщики не собираются вместе: голосование проходит в столицах штатов.

Коллегию выборщиков в каждом штате партии формируют по числу представителей в конгрессе. Однако голосовать могут лишь выборщики от той партии, представитель которой победил на прямых выборах в этом штате.

Законодательно обязанность выборщика проголосовать за победителя от штата не прописана, однако в некоторых штатах за отказ от голосования предусмотрены наказание в виде штрафа или назначение выборщиком другого человека.

Трамп назвал возможную причину своего поражения на выборах президента США
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Фото: Leah Millis / Reuters

В 2016 году на выборах президента США Трамп победил Хиллари Клинтон именно по итогам голосования коллегии выборщиков. Его кандидатуру поддержали 304 человека против 227 у Клинтон, сообщало AP. В то же время по результатам всенародного голосования Трамп проиграл: он набрал примерно на 3 млн голосов меньше, чем Клинтон.

Всего на прошлых выборах президента США проголосовать за кандидата, который не победил в штате, пытались десять выборщиков из 538. В частности, в Вашингтоне трое выборщиков поддержали бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, а не победившую в штате Хиллари Клинтон, а еще один проголосовал за активистку по имени Вера Пятнистый Орел (Faith Spotted Eagle).

Наказание для «неверных выборщиков» действует в 32 американских штатах и в округе Колумбия. Максимальный штраф за нарушение составляет $1 тыс. В то же время пока никого из выборщиков не привлекали к суду по причине голосования за другого кандидата.

В этом году выборы президента США пройдут 3 ноября. Главным соперником республиканца Трампа считается кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Верховный суд США, выборщики, выборы президента США
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