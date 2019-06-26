Минобороны сообщило об атаке боевиков дронами на авиабазу Хмеймим

Минобороны сообщило об атаке боевиков дронами на авиабазу Хмеймим

В Сирии боевики попытались атаковать российскую военно-воздушную базу Хмеймим. Системы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку, сообщается на сайте Центра примирения враждующих сторон Минобороны.

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника (БПЛА) боевиков, с помощью которых они попытались атаковать авиабазу. По данным ведомства, инцидент произошел с наступлением темного времени суток 26 июня.

В министерстве добавили, что есть вероятность провокаций со стороны боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации. По данным Минобороны, они планируют инсценировать применение отравляющих веществ, чтобы затем обвинить правительственные войска в применении химоружия против мирного населения.