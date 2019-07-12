Порошенко отреагировал на инициативу Зеленского о собственной люстрации

Авторами такого предложения экс-глава государства назвал представителей «антиукраинских сил». Люди, которые находились у власти в республике с 2014 года, по его мнению, дали Украине «мощный европейский толчок и защитили от России»

Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Бывший президент Украины Петр Порошенко обнаружил сходства между списком чиновников, которых пришедшие ему на смену власти решили люстрировать, с санкционными списками Кремля. Слова экс-главы государства опубликованы на сайте партии «Европейская солидарность» (до конца мая это объединение носило название «Блок Петра Порошенко «Солидарность», бывший президент республики является его лидером и основателем). Такое заявление Порошенко сделал во время выступления перед сторонниками в Житомире, пояснили в пресс-службе.

Закон о люстрации, о котором идет речь, напомнил экс-глава государства, был подписан им в 2014 году, чтобы «очистить власть» на Украине от «чиновников из окружения [его предшественника Виктора] Януковича». Необходимость подобных мер Порошенко объяснил тем, что эти люди были причастны к расстрелам на Майдане и «сдаче национальных интересов в пользу Кремля».

Сегодня же идея «о так называемой «новой люстрации», предположил экс-президент, «может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок». Об инициативе «люстрировать всех, кто с 2014-го по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти» в республике, Порошенко отозвался как о «фантастической».

Список людей, кого действующие киевские власти собираются люстрировать, «очень напоминает другой» перечень — «тех, против кого государство-агрессор ввело санкции», добавил Порошенко, говоря о российских санкциях в отношении украинских деятелей. Среди них, напомнил экс-президент, — лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа, бывший уполномоченный украинского лидера по делам крымских татар Мустафа Джемилев, председатель меджлиса Рефат Чубаров, депутат Рады от «Радикальной партии» Юрий Шухевич, экс-советник главы украинского Генштаба, бывший руководитель запрещенной в России группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, а также действующие министры Степан Полторак (глава Минобороны Украины) и Павел Климкин (министр иностранных дел).