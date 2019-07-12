Послы G7 не поддержали законопроект о люстрации Порошенко и его команды

Послы G7 не поддержали законопроект о люстрации Порошенко и его команды

Послы стран G7 не поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского о распространении люстрации на бывшего главу государства и высокопоставленных чиновников, которые находились у власти с 23 февраля 2014 года. Об этом говорится в заявлении дипломатов, опубликованном в Twitter французского председательства в G7 Группы поддержки Украины.

Послы отмечают, что с 2014 года у них была возможность «приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер» на Украине.

«Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом», — говорится в заявлении. В то же время, заявляют дипломаты, нынешняя ситуация в стране «не сопоставима с той, которая имела место после Революции Достоинства» (этот термин закреплен на Украине за событиями с ноября 2013-го по февраль 2014 год, когда в стране проходили акции протеста против Виктора Януковича и за евроинтеграцию. — РБК).

Документ, который подразумевает расширение действия подписанного в 2014 году закона «Об очищении власти», был внесен в Верховную раду 12 июля. Инициатива должна коснуться Петра Порошенко, который занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 года по 19 мая 2019 года, а также депутатов Рады, членов правительства, генпрокурора, секретаря СНБО и главы СБУ.