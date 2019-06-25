МИД Ирана обвинил США в закрытии возможностей для дипломатии

МИД Ирана обвинил США в закрытии возможностей для дипломатии

Министерство иностранных дел Ирана негативно отреагировало на решение США ввести санкции в отношении верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и министра иностранных дел Исламской Республики Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters.

«Эти санкции — окончательное закрытие возможностей для дипломатии», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави.

«Безрассудная администрация Трампа ломает устоявшиеся международные механизмы обеспечения мира и безопасности», — добавил он.

О введении персональных санкций против аятоллы Белый дом объявил накануне. В Вашингтоне такое решение объяснили инцидентом на прошлой неделе, когда ПВО Ирана сбили американский разведывательный дрон.

Санкции Зарифа пока не введены, однако в Вашингтоне заверили, что это произойдет на неделе.

Помимо этого глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал заблокировать активы Ирана на миллиарды долларов, а также внести в санкционный список руководителей ВМС Исламской Республики, командующих Сухопутными войсками и аэрокосмическими силами.