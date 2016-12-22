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Путин назначил Козака спецпредставителем по Молдавии
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Путин назначил Козака спецпредставителем по Молдавии
Политика, 16:27
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Путин назначил Козака спецпредставителем по Молдавии
Вице-премьер стал спецпредставителем президента по торгово-экономическим отношениям с Молдавией, а Рогозин перестал быть представителем в Приднестровье. О том, что последний не сохранит должность, ранее говорили источники РБК
Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Дмитрий Козак назначен специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент одновременно признал утратившими силу два предыдущих указа о спецпредставителе по Приднестровью. Оба касались назначения на эту должность Дмитрия Рогозина. Первый был подписан экс-президентом Дмитрием Медведевым в марте 2012 года, второй — уже Путиным в августе того же года.

В конце июня источники РБК, близкие к президенту Молдавии Игорю Додону, к главе Приднестровья Вадиму Красносельскому и к администрации российского президента, сообщили, что должность спецпредставителя по Приднестровью оказалась вакантной и что Рогозин, ушедший из правительства руководить «Роскосмосом», ее не сохранит. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил РБК, что готовится «новое назначение». Источники РБК тогда говорили, что у молдавского направления будет два куратора: один — во главе межправительственной комиссии с Молдавией (ее сопредседателем ранее также был Рогозин), а другой станет спецпредставителем президента по Приднестровью.

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В прошлом году у Рогозина и властей Румынии и Молдавии произошел публичный конфликт: в июле Румыния запретила пролет самолетов с российской делегацией над своей территорией. После этого чиновник сначала написал, а потом удалил из Twitter: «Ждите ответа, гады». Рогозин также пообещал найти ответственных за решение не пускать самолет и заявил, что на «безобразную выходку румын и молдавского правительства» Москва примет «жесткие» меры. После этих заявлений правительство Молдавии объявило российского чиновника персоной нон грата. Президент страны Игорь Додон позднее называл это решение молдавского парламента «провокацией».

Козак в 2004–2007 годах был полпредом президента в Южном федеральном округе, после чего вернулся на работу в правительство. В 2007–2008 годах он занимал должность министра регионального правительства, а затем стал вице-премьером.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дмитрий Козак , Дмитрий Рогозин , Молдавия , Приднестровье
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