Маск звонил Трампу перед тем, как выразить сожаление из-за ссоры с ним

Вэнс убедил Маска прекратить публичную ссору с Трампом, после чего предприниматель позвонил президенту, а затем написал, что «сожалеет» о некоторых своих постах о нем. Трамп счел это «очень милым»

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск позвонил президенту США Дональду Трампу, прежде чем публиковать пост о том, что «сожалеет» о некоторых своих высказываниях в адрес республиканца, сообщают The New York Times и ABC со ссылкой на источники.

Звонок состоялся после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поговорили с бизнесменом в конце прошлой недели и призвали его положить конец ссоре с Трампом, уточняют издания. О том, что именно они убедили Маска прекратить публичный конфликт, также пишет The Wall Street Journal. Вэнс встал на сторону Трампа, но воздержался от критики Маска.

Глава SpaceX и Tesla в течение нескольких дней подавал сигнал о том, что хочет помириться с президентом, отмечает NYT. Их конфликт начался после того как Маск, завершив работу в администрации Трампа, раскритиковал его законопроект о налоговых послаблениях и его тарифную политику. Вскоре он вылился в публичную ссору с взаимным обменом оскорблениями. Бизнесмен поддержал идею объявить президенту США импичмент, а также написал в своем X, что тот фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштайна, обвиненного в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Трамп, в свою очередь, заявил, что Маск «сошел с ума» и «выдохся», и пригрозил отменой госконтрактов с компаниями бизнесмена.

На следующий день после разговора с Уайлс и Вэнсом Маск удалил посты в соцсетях, в которых утверждалось, что Трамп фигурирует в «файлах Эпштайна». К концу прошлой недели бизнесмен вновь начал выражать поддержку республиканцу, опубликовав скриншот одной из публикаций президента, в которой тот критиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за его действия во время протестов в связи с иммиграционными рейдами в Лос-Анджелесе, отмечает NYT.

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters) Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters) Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters) Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

11 июня Маск написал, что сожалеет из-за некоторых своих постов о Трампе и отметил, что «зашел слишком далеко». Президент, комментируя публикацию бизнесмена, заявил, «что это очень мило с его стороны». На прошлой неделе он говорил, что пока не планировал восстанавливать отношения с главой SpaceX.