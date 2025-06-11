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Политика ,  
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Трамп оценил слова Маска о сожалении из-за публикаций о нем

Трамп счел очень милым сожаление Маска из-за части постов о нем
Трамп заявил, что со стороны Маска было «очень мило» принести извинения. Бизнесмен ранее выразил сожаление в связи с некоторыми постами о республиканце. В частности, был удален пост о том, что Трамп фигурирует в «файлах Эпштейна»
Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал «очень милыми» извинения предпринимателя Илона Маска, с которым у него ранее произошла ссора. Такое мнение глава государства высказал в беседе с изданием The New York Post.

«Я считаю, что это очень мило с его стороны», — заявил Трамп.

При этом президент США не ответил, готов ли он оставить в прошлом произошедшее между ним и предпринимателем, отмечает газета.

Маск и Трамп публично поссорились после того, как бизнесмен раскритиковал «большой прекрасный законопроект» республиканцев о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Маск, до начала июня руководивший сокращением госрасходов в администрации Трампа, назвал законопроект «отвратительной мерзостью». Президент заявил, что разочарован в Маске.

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Политика

5 июня перепалка американского президента и бизнесмена стала публичной. Они начали обмениваться сообщениями с критикой, каждый в своей соцсети — Маск в Х, а Трамп в Truth Social. Маск среди прочего написал, что без него Трамп проиграл бы выборы. В ответ Трамп пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска.

Утром 11 июня Маск выразил сожаление из-за некоторых своих постов о Трампе. Предприниматель отметил, что «зашел слишком далеко». В одной из своих публикаций бизнесмен заявил, что президент США фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации. 7 июня этот пост был удален.

Трамп, в свою очередь, допустил, что он «мог бы» наладить отношения с Маском. Однако президент подчеркнул, что потенциальное примирение не является для него приоритетной задачей. Трамп отметил, что он не винит Маска в сложившейся ситуации, но «немного разочарован». «У меня нет никаких обид. Я был действительно удивлен, что это произошло. Он пошел против феноменального законопроекта. Мне кажется, на самом деле он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал», — сказал республиканец.

Маск, чье состояние Bloomberg оценивает в $369 млрд, был одним из крупнейших спонсоров президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году. По оценкам The New York Times, он потратил свыше $250 млн, чтобы помочь Трампу победить на выборах.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Илон Маск Дональд Трамп ссора извинения
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
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