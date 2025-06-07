Маск удалил пост о фигурировании Трампа в «файлах Эпштейна»
Предприниматель Илон Маск удалил в соцсети X пост, в котором заявил, что президент США Дональд Трамп упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна.
«Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп!» — говорилось в сообщении, которое теперь недоступно в соцсети.
Финансисту Джеффри Эпштейну впервые предъявили обвинения в 2006-м, он признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней.
Повторно миллиардера задержали в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. Эпштейну грозило тюремное заключение сроком до 40 лет. В 2019-м финансиста нашли мертвым в его камере.
В файлах содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе Дональд Трамп. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, однако позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.
Ранее между американским президентом и главой Tesla и SpaceX вспыхнула перебранка. Маск раскритиковал законопроект Трампа о налоговых послаблениях и его тарифную политику. Президент заявил, что самый простой способ сэкономить «миллиарды долларов» бюджета — прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями Маска.
По словам Маска, потратившего на поддержку Трампа рекордные для кампании 2024 года $288 млн, без него республиканец проиграл бы выборы. Кроме того, миллиардер передумал перечислять $100 млн на кампанию республиканцев и теперь рассматривает возможность поддержки демократов. Трамп заявил, что Маск «сошел с ума».
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