Маск удалил пост о фигурировании Трампа в «файлах Эпштейна»

Илон Маск удалил в соцсети X свою запись о фигурировании Дональда Трампа в файлах по делу Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Трамп заявил, что бизнесмен «сошел с ума»

Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Предприниматель Илон Маск удалил в соцсети X пост, в котором заявил, что президент США Дональд Трамп упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна.

«Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп!» — говорилось в сообщении, которое теперь недоступно в соцсети.

Финансисту Джеффри Эпштейну впервые предъявили обвинения в 2006-м, он признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Повторно миллиардера задержали в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. Эпштейну грозило тюремное заключение сроком до 40 лет. В 2019-м финансиста нашли мертвым в его камере.

В файлах содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе Дональд Трамп. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, однако позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.

Ранее между американским президентом и главой Tesla и SpaceX вспыхнула перебранка. Маск раскритиковал законопроект Трампа о налоговых послаблениях и его тарифную политику. Президент заявил, что самый простой способ сэкономить «миллиарды долларов» бюджета — прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями Маска.

По словам Маска, потратившего на поддержку Трампа рекордные для кампании 2024 года $288 млн, без него республиканец проиграл бы выборы. Кроме того, миллиардер передумал перечислять $100 млн на кампанию республиканцев и теперь рассматривает возможность поддержки демократов. Трамп заявил, что Маск «сошел с ума».