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Политика ,  
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Маск удалил пост о фигурировании Трампа в «файлах Эпштейна»

Илон Маск удалил в соцсети X свою запись о фигурировании Дональда Трампа в файлах по делу Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Трамп заявил, что бизнесмен «сошел с ума»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Предприниматель Илон Маск удалил в соцсети X пост, в котором заявил, что президент США Дональд Трамп упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна.

«Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп!» — говорилось в сообщении, которое теперь недоступно в соцсети.

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Впервые Илон Маск появился на предвыборном митинге Трампа 5 октября 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания. Во время мероприятия бизнесмен назвал республиканца единственным кандидатом, &laquo;способным сохранить демократию в Америке&raquo;. Он также заявил, что &laquo;это будут последние выборы&raquo;, если Трамп не победит. На нем была кепка с предвыборным лозунгом Трампа&nbsp;&mdash; Make America Great Again. Маск стал крупнейшим политическим донором в США в 2024 году. Он пожертвовал $274 млн на избирательную кампанию Трампа и его союзников из Республиканской партии.

Финансисту Джеффри Эпштейну впервые предъявили обвинения в 2006-м, он признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Повторно миллиардера задержали в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. Эпштейну грозило тюремное заключение сроком до 40 лет. В 2019-м финансиста нашли мертвым в его камере.

В файлах содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе Дональд Трамп. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, однако позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.

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Ранее между американским президентом и главой Tesla и SpaceX вспыхнула перебранка. Маск раскритиковал законопроект Трампа о налоговых послаблениях и его тарифную политику. Президент заявил, что самый простой способ сэкономить «миллиарды долларов» бюджета — прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями Маска.

По словам Маска, потратившего на поддержку Трампа рекордные для кампании 2024 года $288 млн, без него республиканец проиграл бы выборы. Кроме того, миллиардер передумал перечислять $100 млн на кампанию республиканцев и теперь рассматривает возможность поддержки демократов. Трамп заявил, что Маск «сошел с ума».

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Персоны
Полина Минаева
Илон Маск Дональд Трамп конфликт Джеффри Эпштейн США
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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