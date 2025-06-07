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Трамп пригрозил Маску «серьезными последствиями» за поддержку демократов

Маску «придется заплатить» за поддержку демократов, заявил Трамп, не уточнив, какие именно меры готов принять. Он добавил, что не хочет восстанавливать отношения с бизнесменом и не планирует с ним разговаривать: «Я слишком занят»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп предупредил, что миллиардера Илона Маска, недавно завершавшего работу в Белом доме, ждут «серьезные последствия», если тот решит профинансировать кандидатов от Демократической партии, которые выступают против республиканцев, поддерживающих законопроект о бюджете.

«Если он это сделает — ему придется за это заплатить. Он понесет очень серьезные последствия», — заявил Трамп в интервью NBC.

По словам республиканца, у него нет желания восстанавливать отношения с Маском, конфликт с которым на этой неделе перерос в публичные обвинения. На вопрос, считает ли он взаимодействие с генеральным директором Tesla и SpaceX завершенным, Трамп ответил: «Я так полагаю, да».

Трамп заявил, что не планирует общаться с предпринимателем в ближайшее время: «Я слишком занят другими делами». Президент также обвинил Маска в неуважении.

От крупнейшего донора до главного критика: история дружбы Маска и Трампа
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Впервые Илон Маск появился на предвыборном митинге Трампа 5 октября 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания. Во время мероприятия бизнесмен назвал республиканца единственным кандидатом, &laquo;способным сохранить демократию в Америке&raquo;. Он также заявил, что &laquo;это будут последние выборы&raquo;, если Трамп не победит. На нем была кепка с предвыборным лозунгом Трампа&nbsp;&mdash; Make America Great Again. Маск стал крупнейшим политическим донором в США в 2024 году. Он пожертвовал $274 млн на избирательную кампанию Трампа и его союзников из Республиканской партии.

В дни, которые предшествовали их публичной ссоре, Маск жестко критиковал законопроект о существенных налоговых льготах, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании. 5 июня президент, отвечая бизнесмену, заявил, что очень разочарован в нем, «потому что Илон знал внутреннюю кухню этого законопроекта лучше, чем почти любой из сидящих здесь».

Вскоре после этих комментариев Маск опубликовал ряд постов в X, в том числе публикацию с поддержкой идеи объявить Трампу импичмент. Сейчас этот твит удален, как и тот, в котором утверждалось, что хозяин Белого дома фигурировал в файлах по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Трамп ответил серией постов в Truth Social. В одном из постов он написал, что самый простой способ сэкономить «миллиарды долларов» бюджета — прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями Маска. Позднее республиканец заявил, что не думал об этом всерьез, уточняет NBC.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Илон Маск демократы республиканцы США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
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