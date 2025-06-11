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Политика ,  
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Маск извинился за свои посты о Трампе

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сожаление из-за своих заявлениях о президенте США Дональде Трампе, которые привели к их публичной ссоре на прошлой неделе.

«Я сожалею о некоторых своих постах о Президенте [Дональде Трампе] на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал бизнесмен в X.

Как поссорился Дональд Трамп с Илоном Маском. Переписка
Политика

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Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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14 июня 1946 года
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