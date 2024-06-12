Дело против защищавших Навального адвокатов поступило в суд

Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру вменяют участие в экстремистском сообществе, они с октября 2023 года находятся под арестом

Алексей Липцер (Фото: Евгений Разумный / «Коммерсантъ»)

Уголовное дело в отношении защищавших оппозиционера Алексея Навального адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера поступило в Петушинский районный суд Владимирской области, следует из карточки на сайте инстанции.

Оно было зарегистрировано 11 июня, дата слушаний пока не определена.

Всем троим вменяют статью об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Следствие считает, что защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение», помогали передавать информацию «между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным». Экстремистскими и запрещенными организациями в России признаны штабы Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (также признан иноагентом).

Адвокаты были арестованы в октябре 2023 года после обысков. Их внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В конце мая следователь заявил, что Сергунин признал вину.

Уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом было заведено в отношении Навального и соратников в сентябре 2021 года. В августе 2023-го оппозиционеру дали 19 лет колонии, а в тюрьме он находился с февраля 2021 года, когда условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный. Навальный отбывал наказание во Владимирской области, но в декабре прошлого года его перевели в ЯНАО, в колонию «Полярный волк». 16 февраля ФСИН сообщила о смерти оппозиционера.