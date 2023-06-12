The Economist узнал о больших потерях бронетехники ВСУ в Запорожье

Затормозить продвижение ВСУ угрожают прогнозируемые дожди, неожиданным фактором в конфликте могут стать затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС, пишет издание

Фото: Минобороны России

В ходе сложных боев в направлении Орехов — Токмак в Запорожской области ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и живой силе, пишет The Economist со ссылкой на украинский военный источник.

Планы Украины по ведению контрнаступления еще не ясны, отмечает издание. В то же время масштабы развертывания украинских сил и стратегическое значение Токмака как железнодорожного узла давало повод предполагать, что на это направление придется основной удар ВСУ, говорится в статье. При этом источник в Генштабе Украины призвал к осторожности в оценках. «Мы не задействовали наши основные силы», — сказал он.

Одним из неожиданных факторов в конфликте может стать ситуация с затоплением территорий в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, пишет издание. Произошедшее «перевернуло военные планы Украины» и «почти наверняка положило конец любой переправе тяжелых вооружений», отмечается в заметке.

В то же время один из украинских военных источников констатирует появление новых возможностей для ВСУ. «Условия, возможно, лучше для ограниченного штурма с использованием катеров и сил специального назначения», — сказал он.

Затормозить продвижение ВСУ может погода, поскольку в течение следующей недели прогнозируются дожди, пишет издание. Источник в военной разведке сказал, что Украина намерена двигаться настолько быстро, насколько позволят условия. «Нужно торопиться, но медленно», — заявил собеседник издания.

Военное руководство Украины, вероятно, намеренно создает двусмысленность в отношении своего контрнаступления, считает бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк. По его мнению, в конечном итоге наступление Киева может оказаться сконцентрированным на одном направлении, в то время как на раннем этапе оно было рассредоточено.

Киев анонсировал свое контрнаступление в течение нескольких месяцев. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский признал его начавшимся. За день до этого о начале наступления ВСУ сообщил президент России Владимир Путин. Он указывал, что украинские военные не смогли достичь поставленных целей ни на одном участке. Минобороны несколько раз отчитывалось об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях.