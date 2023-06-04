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Писториус два года назад считал поставки оружия Германией невозможными

Глава Минобороны Писториус два года назад считал поставки оружия Германией невозможными
Глава немецкого Минобороны назвал отправку оружия на Украину «настоящей сменой парадигмы»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что еще два года назад он посчитал бы невозможными поставки его страной вооружений в какой-либо регион, охваченный конфликтом. Трансляция его выступления велась в «Твиттере».

«Если бы мне сказали два года назад, что Германия будет поставлять тяжелое вооружение, боеприпасы и прочее в охваченный войной регион, я бы не поверил», — сказал Писториус на конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.

Глава Миноброны назвал отправку оружия на Украину «настоящей сменой парадигмы», в результате чего Берлин должен перестраивать свою оборонную политику, в том числе в области контроля за экспортом вооружений.

В конце мая Писториус, отвечая на вопрос, почему Германия не прикладывает усилий для мирного разрешения конфликта на Украине, отметил, что если западные страны перестали бы предоставлять Киеву вооружения, «конец Украины наступил бы завтра».

Канцлер Олаф Шольц призывал немецких граждан довериться правительству и называл целью Берлина не допустить экспансии России и противостояния между Москвой и НАТО. «Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне», — говорил он.

В первые недели российской спецоперации на Украине Германия отказывалась поставлять Киеву тяжелые вооружения. Однако в апреле 2022 года немецкий бундестаг принял обращение к правительству с просьбой начать поставки тяжелого вооружения Украине. Берлин согласовал отправку стране систем ПВО IRIS-T, танков Leopard, 15 зенитных танков Gepard, а также более 200 разведывательных беспилотников и другой техники. В мае Германия объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала спецоперации пакета военной помощи объемом €2,7 млрд.

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